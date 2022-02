Vaccini: no-vax imbrattano altri due hub in Valle Seriana

(ANSA) - BERGAMO, 09 FEB - Due nuovi raid vandalici dei no-vax la notte scorsa nella Bergamasca. Stavolta sono stati presi di mira i centri vaccinali di Albino e Clusone, dopo che analoghi fatti erano accaduti a Nembro (colpito il cimitero del paese simbolo del dramma della prima ondata), agli hub di Dalmine e di piazzale Alpini a Bergamo e alle sedi de L'Eco di Bergamo e Bergamonews. Anche la scorsa notte i due hub della valle Seriana sono stati imbrattati con scritte rosse.

"Un gesto vile e vergognoso compiuto da persone altrettanto vili e vergognose - evidenzia il sindaco di Albino, Fabio Terzi -. Un vero oltraggio nei confronti delle centinaia di persone del Comune di Albino e della Valle Seriana che ci hanno lasciati a causa della prima ondata del Covid-19. Un affronto alle Comunità della Valle Seriana che hanno risposto in maniera encomiabile e con grande senso di responsabilità alla chiamata dei vaccini con quasi il 95% della popolazione vaccinata".

"L'Amministrazione comunale di Albino - prosegue il sindaco - condanna con decisione e fermezza questo gesto deprecabile e inqualificabile che colpisce come un pugno allo stomaco non solo il nostro Comune ma l'intera Valle Seriana, una delle aree più colpite dalla prima ondata pandemica. Non ci faremo certo intimorire da questi vili atti, che hanno l'unico risultato di rafforzarci e stimolarci ancora di più nella nostra azione di tutela della salute dei nostri cittadini". (ANSA).