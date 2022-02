Trasporti: sciopero di 48 ore cooperative Sifte-Berti

(ANSA) - LAINATE (MILANO), 09 FEB - Da ieri, davanti ai cancelli dell'azienda Sifte-Berti di Lainate (Milano), i dipendenti delle cooperative che lavorano per l'azienda del settore trasporti e logistica sono in sciopero: un'astensione di 48 ore. La Confederazione di Base-Cub Trasporti, Usb e Sol Cobas sono a fianco dei lavoratori che reclamano il rispetto dei contratti e maggiori diritti e tutele, a fronte di orari al limite del sostenibile, paghe molto basse e differenze salariali ingiustificate".

Maurizio Fratus, segretario provinciale della Cub-Trasporti presente a Lainate, riporta le preoccupazioni dei lavoratori "iscritti al sindacato che vengono emarginati e subiscono, tra le altre cose, cambi di turni non certo a loro favore".

"La situazione vissuta da questi lavoratori non è isolata - denuncia il sindacalista -, numerosi sono infatti i casi di aziende che esternalizzano il lavoro a cooperative che poi non rispettano fino in fondo gli accordi sulla carta e non garantiscono il rispetto dei diritti e delle tutele dei propri dipendenti, situazioni che la Cub continuerà a portare alla luce perché vengano sanate, ridando dignità ai lavoratori". (ANSA).