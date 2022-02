Scuola: 'Rispetto Altro', concorso per gli studenti pavesi

(ANSA) - PAVIA, 09 FEB - Il concorso "Il Rispetto dell'Altro", aperto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Pavia e provincia, ha anche una sezione speciale rivolta ai team composti dalle alunne del Collegio universitario femminile Castiglioni-Brugnatelli.

Al concorso possono partecipare le classi di tutte le scuole elementari, medie e superiori della provincia di Pavia, attraverso la presentazione di racconti, riflessioni, fumetti e testi poetici sul tema del rispetto. Gli elaborati vanno consegnati entro il 31 marzo; saranno poi esaminati da una commissione che renderà noti gli esiti il 29 aprile. La premiazione si svolgerà il 27 maggio.

"L'iniziativa - ha sottolineato Michela Magliacani, rettrice del Collegio durante la presentazione - vuole ricordare la nostra ex alunna Maria Valeria Vantaggiato Verrascina, prematuramente scomparsa, che soprattutto nella sua attività di insegnante si era impegnata molto ad educare i giovani al rispetto. Il concorso intende essere un'occasione per stimolare la riflessione di studenti e studentesse sul rispetto del prossimo, sulla prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e sulla valorizzazione delle differenze in quanto portatrici di arricchimento".

L'iniziativa è sostenuta dal Comune di Pavia: "Il rispetto oggi è diventato un tema fondamentale della nostra vita - ha affermato Alessandro Cantoni, assessore all'istruzione e alle politiche giovanili -. Un progetto del genere contribuisce a rafforzare quanto si fa già nelle nostre scuole per esaltare l'importanza di questo valore, che troppo spesso viene trascurato soprattutto dagli adulti". (ANSA).