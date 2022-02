Incidenti stradali: scontro auto con moto, deceduto centauro

(ANSA) - BRUGHERIO, 09 FEB - Un uomo di 43 anni é morto dopo essersi scontrato con un'auto, mentre faceva ritorno a casa in sella alla sua motocicletta, ieri sera a Brugherio (Monza).

Simone Vulcano, di Cassina De Pecchi (Milano), trasportato d'urgenza in ospedale a Monza, nonostante i disperati tentativi dei medici, non ce l'ha fatta.

Lascia la moglie e una figlia piccola. Ferita anche una donna, seduta accanto all'automobilista che guidava il Suv coinvolto nell'incidente.

Sulla dinamica del sinistro sono al lavoro i carabinieri.

