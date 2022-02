Gdf sequestra 16.600 alimenti e altri prodotti non sicuri

(ANSA) - LODI, 09 FEB - La Guardia di Finanza di Lodi ha sequestrato 16.600 prodotti ritenuti 'non sicuri' destinati alla vendita in un grande magazzino del Basso lodigiano tra cui anche centinaia di prodotti alimentari, pasta e marmellate, oltre a elettrodomestici, materiale elettrico, detersivi, salviette igienizzanti e accessori vari.

Sono risultati non rispondenti alle norme previste dal Codice del Consumo, in quanto sprovvisti delle informazioni in lingua italiana che devono essere presenti sulle confezioni o sulle etichette: in particolare produttore o importatore, Paese di origine e natura dei materiali impiegati.

Al termine del controllo, e dopo il sequestro amministrativo, all'impresa ispezionata, segnalata alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, i militari del Gruppo di Lodi e della tenenza di Casalpusterlengo hanno comminato una sanzione di oltre 25.000 euro. (ANSA).