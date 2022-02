Droga: ingoia cocaina per evitare arresto, preso

(ANSA) - SEREGNO, 09 FEB - Uno spacciatore di 38 anni è stato bloccato dai carabinieri, poco prima che ingoiasse numerose dosi di cocaina, pur di sfuggire all'arresto, ieri notte a Seregno (Monza).

A luglio l'uomo, di marocchino, era stato arrestato per maltrattamenti aggravati in famiglia, e per aver cercato di gettarsi dal balcone con il figlio di nove mesi in braccio, per poi finire rilasciato il giorno seguente.

Ieri notte il pusher è sceso in ciabatte per vendere la droga ai suoi clienti, quando è arrivata una pattuglia per un controllo. Il 38 enne ha si è messo le dosi in bocca, dicendo di essere disposto a ingoiarle pur di non andare in carcere.

I carabinieri sono poi riusciti a fargli cambiare idea, a fargliele sputare e lo hanno arrestato.

Processato per direttissima, dopo la convalida dell'arresto, in attesa del processo fissato ad aprile è tornato libero, con obbligo di firma. (ANSA).