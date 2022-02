Donna dipendente di un ristorante ustionata a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Una donna di 53 anni è stata trasportata in ospedale con ustioni di secondo e terzo grado dovute al contatto con olio bollente che le si è rovesciato addosso all'interno di un ristorante a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 17.30 in via Meda, nel locale dove la donna lavora come dipendente.

Secondo quanto riferito dal 118, la 53enne ha riportato ustioni al volto, al collo, al torace, alla schiena e alle mani.

E' stata accompagnata al reparto grandi ustionati del Niguarda e, sebbene molto grave, non risulta in pericolo di vita. Sul posto è stata inviata la polizia per ricostruire la dinamica e determinare eventuali responsabilità. (ANSA).