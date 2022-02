COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Continua a calare drasticamente il numero dei ricoverati in Lombardia, così come scende la curva dei contagi. Con 105.193 tamponi effettuati è di 9.374 il numero di nuovi positivi al Coronavirus, con un tasso di positività all'8,9%. Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-5, 192) e nei reparti (-126, 2.393). Sono 29 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.792.

Superano i mille contagi solo le province di Milano (2.808 casi) e di Brescia (1.241).

Si conferma il calo dei contagi e delle quarantene anche nelle scuole lombarde. Il report di monitoraggio diffuso oggi dall'assessorato regionale al Welfare, relativo alla settimana tra il 31 gennaio e il 6 febbraio, conta 24.992 nuovi positivi nella popolazione scolastica (0-18 anni), in calo del 43% rispetto ai 43.813 della settimana prima (24-30 gennaio) e del 60% rispetto a quella ancora precedente (17-23 gennaio).

Intanto si appresta a chiudere l'hub di Fieramilanocity nel quartiere Portello, nelle ultime settimane dedicato alle vaccinazioni per i bimbi dai 5 agli 11 anni. A partire dal 21 febbraio, le vaccinazioni massive contro Covid-19 per i bambini e per gli adulti nella città di Milano confluiranno infatti in un unico hub, quello del Palazzo delle Scintille.

A dominare il dibattito relativo al Covid, oggi, un tweet pubblicato ieri sera e poi cancellato da Tommaso Montesano, figlio dell'attore Enrico e giornalista di Libero. "Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro", ha scritto Montesano, che in passato si era definito un 'negazionista'. Il messaggio ha provocato l'immediata reazione dell'organismo sindacale della testata. Il direttore Alessandro Sallusti ha poi reso noto "di aver chiesto all'azienda di valutare con gli uffici legali se ci sono gli estremi per un licenziamento". Dura infine anche la reazione del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: "Si è passato il segno.

Quereleremo Montesano". (ANSA).