Bollette, Sala: 'Giovedì monumenti senza luci a Milano'

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Anche Milano spegnerà domani le luci sui suoi monumenti per unirsi alla protesta sul caro bollette. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala spiegando che si tratta di "un gesto simbolico per dare un messaggio al Governo". "Milano va molto a led - aggiunge - non possiamo fare molto di più se non ridurne l'utilizzo, ma questo andrebbe a scapito della qualità del servizio". Quello del costo dell'energia è "un problema su cui c'è molto da fare e noi ci stiamo lavorando". (ANSA).