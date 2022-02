Ambiente: carabinieri forestali, reati crescenti in 4 anni

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Il comandante regionale lombardo, generale di Brigata Simonetta De Guz, nell'illustrare l'attività del 2021, ha spiegato che i controlli in materia ambientale sono stati 36.047 e il numero delle persone controllate 13.698.

I numeri dei reati perseguiti e delle persone denunciate seguono un trend crescente nell'ultimo quadriennio: 1256 i denunciati, 1.465 i reati perseguiti, in particolare nei settori della tutela della fauna (26%), delle discariche e rifiuti (25%), della tutela del territorio (17%), degli incendi boschivi (11%) e degli inquinamenti (4%).

I sequestri penali sono stati 488, mentre gli arresti undici, di cui ben nove nel settore discariche e rifiuti. Sono invece stati 2.624 gli illeciti amministrativi accertati, 2.584 le persone sanzionate per oltre nove milioni di euro.

Nel 2021 sono state completate indagini rilevanti nel settore della gestione dei rifiuti e delle discariche che hanno portato a sei arresti nel Pavese e, in provincia di Brescia, al sequestro preventivo di una società nel settore del recupero dei fanghi di depurazione per un valore di 12 milioni e di un'area estesa 30.000 metri quadrati all'interno nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro".

La comandante De Guz ha illustrato i numerosi ambiti che vedono impegnati i carabinieri forestali: tra gli altri, la previsione del grado di pericolo delle valanghe (Meteomont), il controllo degli ecosistemi forestali (Con.Eco.For.), il censimento degli alberi monumentali e la partecipazione ai progetti LIFE dell'Unione Europea.

La soddisfazione di carabinieri forestali della Lombardia per l'attività dello scorso anno è ancor più evidente alla luce del fatto che ieri è stata inserita la Tutela dell'Ambiente come valore nella Costituzione. (ANSA).