Vaccini: Moratti, Lombardia prima al mondo su terza dose

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "La Lombardia si conferma il primo territorio al mondo per la somministrazione della terza dose".

Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine dei lavori d'Aula del Consiglio Regionale.

"Ci sono dati molto positivi sulle somministrazioni e le adesioni in diverse fasce d'eta - ha ricordato Moratti -, come i ventenni con un'adesione del 98%, i bimbi dai 5 ai 10 anni, dove anche grazie agli open day siamo passati dal 39% al 41% e anche gli over 50, rispetto ai quali stiamo intensificando la nostra azione perché attraverso le Ats e Asst stiamo domandando ai medici di medicina generale di chiamare tutti i loro assistiti per convincerli alla vaccinazione".

Moratti ha parlato anche di un calo delle terapie intensive e dei ricoveri in area medica. "Il nostro indice Rt è inferiore a quello della media nazionale - ha detto ancora la vicepresidente -, per cui guardiamo con cauto ottimismo a questa curva che sta scendendo in maniera significativa nella nostra regione".

A proposito della riorganizzazione degli ospedali, in relazione alla riduzione dei casi, Moratti ha affermato che "abbiamo costruito una rete molto flessibile, capace di adattarsi all'andamento pandemico. In questa fase stiamo rivedendo l'organizzazione per rispondere ad esigenze che sono inferiori dal punto di vista del numero delle vaccinazioni, mentre invece stiamo cercando di aumentare tutta la nostra capacità di erogare servizi a malati no Covid". (ANSA).