Sanità: Pavia; progetto 'La cura sospesa', visite gratuite

(ANSA) - PAVIA, 08 FEB - E' ispirata all'idea del "caffè sospeso", un gesto di generosità che consiste nel lasciare una consumazione al bar già pagata per chi ne avesse bisogno. "La cura sospesa" è un progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Aldia di Pavia, insieme al Comune e al Consorzio Sociale Pavese (che comprende 12 amministrazioni comunali, compresa quella del capoluogo), nell'ambito di "Fare #BeneComune". L'obiettivo è garantire l'accesso gratuito a visite mediche specialistiche anche alle persone che non se le possono permettere.

Chi ha un'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) annuale inferiore ai 25 mila euro, può collegarsi al sito www.lacurasospesa.it e prenotare il controllo in uno degli studi medici che hanno già aderito, su base volontaria e senza nessun compenso, a un'iniziativa all'insegna della solidarietà. Anche Ats Pavia sostiene il progetto, così come l'Ordine provinciale dei medici pronto a "reclutare" camici bianchi disponibili a mettersi disposizione. Al momento hanno aderito, mettendo gratuitamente a servizio della cittadinanza la loro competenza e il loro tempo, professionisti sanitari che offrono prestazioni nell'ambito pediatrico, ginecologico, odontoiatrico, nutrizionale e diagnostico. (ANSA).