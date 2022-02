Nuovo sgombero di clochard nei sottopassi stazione Milano

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - E' in corso una nuova operazione di sgombero ei senzatetto che la notte vi trovano rifugio per dormire nei sottopassi della stazione Centrale che collegano via Sammartini e via Ferrante Aporti.

Sul posto agenti della polizia locale e anche il personale di Amsa che si occupa della pulizia. (ANSA).