Dopo il Carducci, a Milano occupato anche liceo Vittorio Veneto

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - E' occupato da questa mattina il liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano. Alle finestre dell'istituto i ragazzi hanno appeso uno striscione con la scritta 'V.V. occupato' e hanno organizzato una serie di attività dal dibattito sulla situazione fra Ucraina e Russia alla lettura dei tarocchi.

L'occupazione del Vittorio Veneto avviene il giorno dopo quella del liceo Carducci. "Continua l'ondata a Milano contro il vostro modello di scuola' spiega una storia di Instagram postata dal coordinamento dei collettivi studenteschi con l'immagine dell'assemblea nel cortile del Vittorio Veneto.

Al liceo Carducci il preside Andrea Di Mario ha deciso di non far entrare gli esterni che avrebbero dovuto partecipare ai dibattiti e per questo "noi studenti ci siamo mobilitati uscendo in massa dalle classi e facendo attività in cortile", spiegano i ragazzi del collettivo che stanno organizzando l'occupazione iniziata ieri e che dovrebbe durare per tutta la settimana. "Di fronte a questo resistiamo", hanno aggiunto gli studenti