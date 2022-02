Covid: in Lombardia calano ancora i ricoverati

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Nelle ultime 24 ore in Lombardia continuano a diminuire i ricoverati per Covid nelle terapie intensive (-10) che vanno sotto quota 200 (197) e nei reparti scendono a 2.519 (-39). A fronte di 159.799 tamponi effettuati, sono 12.194 i nuovi positivi (7,6%). I decessi sono 50 per un totale di 37.763 dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione.

I nuovi casi per provincia a Milano sono 3.565 di cui 1.268 in città, a Bergamo 1.067, a Brescia 1.758, a Como 768, a Cremona 451, a Lecco 340, a Lodi 240, a Mantova 740, a Monza e Brianza 910, a Pavia 831, a Sondrio 154 e a Varese 973. (ANSA).