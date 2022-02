Cocciuto chiude l’anno in positivo e inaugura il 2022 con due aperture

Progetti ambiziosi, una carta innovativa e inaugurazioni nel primo trimestre del 2022 per l'insegna milanese Cocciuto. Il brand chiude un 2021 molto positivo: nel corso dei 12 mesi sono state sfornate oltre 200.000 pizze, pari a un’area di 15mila metri quadrati (più di due campi da calcio); la fila di tutti i clienti serviti nei tre locali dell’insegna raggiungerebbe gli 80 km, esattamente due volte il perimetro della città di Milano.

I piatti più amati? Pizze, burger e dolci si aggiudicano il podio. “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, abbiamo organizzato attività divertenti e molto apprezzate, come i Bold Brunch, che hanno intrattenuto il pubblico con quattro appuntamenti domenicali a tema. Abbiamo conquistato nuovi clienti, anche grazie all’alta qualità degli ingredienti che regolarmente introduciamo, selezionati presso piccoli produttori, realtà italiane e Presidi Slow Food, che ci consentono di eccellere nell’offerta. Nel corso del 2022 proseguiremo in questa direzione e il nuovo menu ne è un perfetto esempio”, raccontano Paolo Piacentini e Michela Reginato, founder del brand.

Dopo aver scalato le classifiche delle più autorevoli pizzerie d’Italia, Cocciuto rinnova la sua proposta con l’introduzione di abbinamenti inediti. Spicca la Pizza Braciolata, con protagonisti il ragù di braciole e la stracciatella di gorgonzola km 0. Dai sapori intensi anche la Pizza Amatriciana Cocciuta con guanciale di Amatrice, conciato romano - Presidio Slow Food - e pepe nero. Degna di nota è l’amatissima Pistacchiata, ora anche in versione Provolata, con l’aggiunta di provola affumicata al pistacchio di Bronte e mortadella Bonfatti.

Ma Cocciuto non è solo pizza: nella sezione Burger, lo Spicy Porn si fa apprezzare per il mix unconventional della farcitura, che prevede una base di tronchetto di capra, bacon croccante, cuore di bue, pasta di peperoncino e coriandolo, crunch di platano e salsa bernese. Rinnovata anche la proposta di Tartare – la nuova Tonno e Mango è già un must-try – e quella di Pokè. Tra le Tapas spiccano la Taquito, con pulled chicken marinato, guacamole, panna acida e pico de gallo, e la Vegan Tacos, servita calda, ripiena di verdura, uvetta, pinoli e condita con citronette al limone. Grandi novità anche per i brunch lovers, che potranno ordinare in tutti i locali le gustosissime Jacked Potatoes e gli Avocado Toast Pink. Alle suggestioni esotiche si affianca per la prima volta una selezione “di casa”. Fa il suo ingresso in carta la sezione “Milanese Cocciuto”: Mondeghili di Vitello, Risotto alla Milanese e la Cotoletta “Come una Volta”, tre piatti meneghini in un menù degustazione creato per portare in tavola la tradizione gastronomica del capoluogo lombardo.

Nel mese di marzo verranno inaugurati i ristoranti di via Procaccini e via Turati.