Casalferro: il nuovo Merlot del Barone Ricasoli

La nuova selezione, annata 2018, di uve Merlot è stata presentata a Milano da Francesco Ricasoli, in abbinamento ai piatti del ristorante “Giannino dal 1899”, presente anche Antonello Maietta, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier. L’occasione ha anche consentito un “ripasso” delle selezioni della cantina con il notevole bianco Torrricella 2019, i Sangiovese in purezza dai singoli vigneti Colledilà, Roncicone e Ceniprimo, tutti annata 2018. In degustazione anche il Castello di Brolio Chianti Classico Gran Selezione 2018.

Il nuovo nato Casalferro, è una selezione di uve Merlot, rigorosamente raccolte a mano e provenienti da tre diversi vigneti: Casalferro, Pecchierino e Sodacci posti ad altitudini medio alte. Un vino che traccia la storia dell’azienda, che esprime i valori del lavoro e della passione. Al naso presenta la grande eleganza di un Merlot in terra Toscana. Frutta rossa aromaticità fiori del bosco e un vegetale eucalipto. Al palato è nobile, elegante maestoso ma anche supportato da una lineare freschezza e un bel bilanciamento delle note profonde.

“Perché la tradizione e l’amore per la terra sono valori che si tramandano e non si inventano” commenta Francesco Ricasoli. La carta che avvolge la bottiglia è realizzata a mano e contiene frammenti dei tralci delle viti dei vigneti di Merlot.