Vento a Milano, coppia travolta da un albero, lui grave. Si stacca parte del tetto della Stazione Centrale

Raffiche di vento fino a 90 chilometri orari su Milano e dintorni: due persone, un uomo e una donna, sono stati travolti e feriti da un albero crollato a Rho. L'uomo, 64 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Niguarda in codice rosso. Secondo le prime informazioni del 118 i due si trovavano a piedi in piazza della Libertà quando sono stati colpiti. Il 64enne ha riportato uno schiacciamento addominale, alle gambe e a una spalla, mentre la donna, di 66 anni, è stata sfiorata riportando traumi alla schiena e a un ginocchio. E' stata portata al pronto soccorso a Rho in codice verde per delle contusioni lievi.

E a causa del forte vento anche un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale si è staccato.



Il vento ha sradicato anche le bandiere dell'Italia, della Lombardia e dell'Unione europea poste sopra l'ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato.

Intorno alle 11 erano circa un centinaio gli interventi gestiti dai Vigili del fuoco di Milano a causa del forte vento che da alcune ore sta interessando Milano e parte dell'hinterland. "Le attività di soccorso - spiegano in una nota i Vdf - sono rivolte principalmente alla rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco stanno evacuando un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto. Numerosissime le chiamate di soccorso ancora adesso alla sala operativa di via Messina che ha in coda altri settanta interventi da smaltire".

Il Comune ha deciso di chiudere gli accessi ai parchi pubblici "e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l'intera giornata". Stesso provvedimento anche a Monza, dove l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere il parco e anche i due cimiteri della città. A Milano "è raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi".

Prudenzialmente sono stati chiusi anche il Castello Sforzesco (più precisamente l'ingresso nei cortili dato che che il lunedì il castello è comunque chiuso alle visite) e anche il cortile di Palazzo Reale, che consente normalmente il passaggio dei pedoni fra piazza Duomo e via Pecorari.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche nel Comasco, specialmente nel Canturino, per le forti raffiche di vento che hanno scoperchiato tetti e fatto crollare piante. A Carimate è caduta la copertura di un condominio, un tetto a Lomazzo, mentre a Mariano Comense sono stati abbattuti tre alberi su una rotonda stradale. I vigili del fuoco segnalano anche incendi della vegetazione nella zona di Solbiate Comasco che vengono spenti da squadre da terra, vista l'impossibilità di fare alzare in volo i mezzi aerei.

Vento forte anche in Piemonte. Tragedia sfiorata a Nichelino, Comune alle porte di Torino, per il crollo parziale del capannone di una ditta a causa del forte vento. Una parete della struttura è collassata travolgendo le auto in sosta lungo la via dove, pochi minuti prima del crollo, due operai avevano spostato un furgoncino. Danneggiate tre auto, sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche polizia municipale e carabinieri. La strada è stata chiusa.