Sicurezza: Lamorgese, presto 255 rinforzi a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Arriveranno 255 uomini delle forze dell'ordine a Milano. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto stamani nel capoluogo lombardo.

"Per quanto riguarda le forze di Polizia abbiamo un organico che andrà ad aumentare nell'arco di pochi mesi fino a 255 uomini - ha detto Lamorgese -; 198 saranno della Polizia, 150 alla questura di Milano", gli altri sono appartenenti ai carabinieri e alla Guardia di Finanza.

"Milano è una realtà in cui i militari dell'Operazione città sicure sono più presenti, nonostante vi sia stata una diminuzione a livello nazionale, a Milano sono rimasti quelli che erano l'anno scorso", ha concluso.

"Per il presidio di Milano e della Città metropolitana utilizziamo anche le pattuglie dell'Esercito", proone il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Bene i 255 uomini delle forze di Polizia in più. Ma non è sufficiente", afferma Fontana che ritiene i militari "un deterrente che produce effetti concreti" (ANSA).