Scuola: occupato il liceo classico Carducci a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - "Sarà una settimana per immaginare una scuola diversa": è quanto hanno scritto gli studenti del liceo classico Carducci di Milano nel post su instagram nel quale hanno annunciato di aver occupato l'edificio di via Beroldo, in zona Loreto.

Per una settimana, quindi, verranno organizzate "lezioni alternative nelle varie aule, palestre e cortili" con "dibattiti, laboratori di teatro, dialoghi con psicologi e assemblee". "Tastiamo tutti con mano - spiegano - il sempre più evidente disagio che circola tra i banchi: compagni che smettono di venire a scuola, attacchi di panico, individualismo e competizione dilagante, totale assenza di spazi scolastici dove potersi fermare nel pomeriggio. Eppure questa è la scuola in cui scegliamo di entrare ogni giorno. Perchè la accettiamo passivamente?".

"Noi vogliamo progetti seri - aggiungono - vogliamo parlare di attualità, vogliamo una scuola politica in cui sia possibile confrontarsi sui grandi temi del mondo, i social media, l'ambiente, i diritti di genere". "Studenti e studentesse, non possiamo rassegnarci e accettare passivamente la vita continuamente - concludono - la nostra sofferenza deve diventare unione". (ANSA).