Moda, Dolce e Gabbana, spazio ai giovani e alla bellezza

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Spazio ai giovani: Domenico Dolce e Stefano Gabbana, in occasione della prossima Settimana della Moda, supporteranno Miss Sohee - giovane designer sudcoreana, basata a Londra, e recentemente diplomata alla Central Saint Martins - ospitando la sua prima presentazione all'interno degli spazi del brand, in corso Venezia, a Milano.

L'azienda annuncia oggi anche la nascita di Dolce&Gabbana Beauty S.r.l. Questa nuova società, all'interno del portfolio del Gruppo, assumerà il controllo diretto della produzione, distribuzione e vendita delle sue linee di fragranze e make-up.

Avrà sede a Milano e sarà guidata da Alfonso Dolce, Presidente e Amministratore Delegato, e Gianluca Toniolo, Amministratore Delegato Operativo. Dall'uscita della sua prima fragranza nel 1992, Dolce&Gabbana ha creato oltre 100 profumi e sviluppato un portfolio completo di prodotti per il make-up.

La nuova struttura - anticipa Alfonso Dolce "comporterà anche una crescita significativa dell'organico aziendale: una scelta significativa, in questo momento particolare. L'assunzione di nuove figure professionali altamente specializzate è necessaria al fine di guidare un importante consumo indotto, diretto e indiretto, sull'intera filiera". (ANSA).