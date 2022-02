Maltempo: al drive through di Trenno sospese vaccinazioni

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - A causa del forte vento e dei conseguenti danni le vaccinazioni anti-Covid del drive through di Trenno a Milano sono state sospese. Lo ha reso noto l'Asst Santi Paolo e Carlo. I cittadini che avevano prenotato il vaccino a Trenno saranno per il momento dirottati all'Ospedale militare di Baggio, in via Saint Bon. L'attività del drive through di Trenno verrà ripristinata non appena possibile, fa sapere in una nota la Regione Lombardia.

Nessun danno e attività regolare, invece, nell'hub vaccinale delle Scintille, dove a causa delle raffiche questa mattina si è sganciata la tensostruttura posta all'ingresso, poi ripristinata. (ANSA).