Gigi Bici, ascoltato in questura l'ex marito di Barbara Pasetti

(ANSA) - PAVIA, 07 FEB - Oggi è stato ascoltato dalla polizia, alla Questura di Pavia, Gianandrea Toffano, l'ex marito di Barbara Pasetti, la 40enne fisioterapista arrestata per tentata estorsione (e indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere) nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti in città come Gigi Bici.

"Sono stato sentito come persona informata sui fatti", ha chiarito Toffano ai giornalisti che lo attendevano all'uscita della Questura. "Non posso aggiungere altro", ha replicato di fronte all'incalzare delle domande. Di fronte all'ipotesi di una sua presunta responsabilità di maltrattamenti in famiglia, emersa da alcune affermazioni durante l'indagine, Toffano si è limitato a replicare che "si tratta di ipotesi destituite di ogni fondamento".

Nel giorni scorsi l'avvocato Marco Biancucci, del foro di Milano, legale di Toffano, aveva affermato che tra i due ex coniugi "i rapporti erano regolari". "Non mi capacito di come si sia potuto affermare che il mio cliente si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia - aveva proseguito -: sono affermazioni contro le quali ci tuteleremo nelle sedi più opportune. Non esiste nessun tipo di coinvolgimento del signor Toffano in questa vicenda". (ANSA).