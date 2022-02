Forte vento a Milano, molte chiamate a Vigili del fuoco

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Sono numerose le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia locale per via del forte vento che soffia da questa mattina a Milano.

Si tratta di richieste di interventi per cadute di oggetti e altro ma, allo stato, non si segnalano danni a cose e persone.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'allerta arancione per la zona di Milano. (ANSA).