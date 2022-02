COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 207, in calo di 6, e nei reparti, 2558, 24 meno di ieri, in Lombardia. A fronte di 44.765 tamponi effettuati, sono 3.116 i nuovi positivi, con un rapporto del 6,9%. I decessi sono 70, per un totale complessivo di 37.713 da inizio pandemia.

A causa del forte vento che si è alzato su Milano e dintorni, oggi le vaccinazioni anti-Covid del drive through di Trenno a Milano sono state sospese. I cittadini che avevano prenotato il vaccino a Trenno sono stati dirottati all'Ospedale militare di Baggio, in via Saint Bon. L'attività è regolare nell'hub vaccinale delle Scintille, dove a causa delle raffiche questa mattina si è sganciata la tensostruttura posta all'ingresso, poi ripristinata.

Nel mantovano, i medici dell'ospedale di Asola hanno riconosciuto in un bambino di 10 anni una rara evoluzione infiammatoria post Covid. Lo stato infiammatorio si era aggravato sempre di più fino a diventare una miocardite che ha determinato il successivo ricovero nel reparto di pediatria degli spedali civili di Brescia.

Il Covid, però, avrà anche qualche conseguenza positiva: "Tra le tracce positive che lascerà la pandemia ci dobbiamo aspettare secondo me una crescita dei consumi culturali" ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo all'inaugurazione del nuovo anno accademico della Fondazione Scuole civiche di Milano. (ANSA).