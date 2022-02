A Milano pannello si stacca da soffitto anagrafe di via Larga

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Nel salone della sede centrale dell'anagrafe di via Larga a Milano si è staccato un pannello del controsoffitto che, dopo aver urtato il pannello divisorio tra utente e operatore è rimbalzato sulla postazione di lavoro.

A segnalare l'accaduto è la Fp Cgil in un comunicato.

"Solamente il caso e la prontezza di riflessi della lavoratrice, che operava presso lo sportello, ha impedito che le conseguenze fossero ben altre - si legge nella nota del sindacato - . L'urto del pannello del soffitto contro l'elemento divisorio avrebbe potuto causare la caduta anche sul cittadino che stava espletando la sua pratica. A prima vista sembrerebbe che anche altri pannelli siano pericolanti". La Fp Cgil ha poi spiegato che i lavoratori "sono molto preoccupati e la Fp Cgil oltre a esprimere piena solidarietà agli operatori coinvolti chiede all'amministrazione interventi rapidi ed efficaci". Dal Comune di Milano hanno fatto sapere che il distacco del pannello, di piccole dimensioni e di spessore sottile, non ha provocato nessun danno e nessuno si è fatto male. L'intero controsoffito era stato rifatto prima della pandemia. (ANSA).