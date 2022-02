Vaccini: in Lombardia almeno una dose a 40% bimbi 5-11 anni

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - In Lombardia il 40% dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, "una percentuale superiore di più di 5 punti alla media nazionale" e con il 23% che ha già completato il ciclo primario. Lo comunica la vice presidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti.

"Regione Lombardia attraverso gli open day dedicati a loro sostiene la vaccinazione dei bambini, raccomandata anche dalla Società Italiana di Pediatria, offrendo ai genitori la possibilità di accedere con i figli nei centri vaccinali senza prenotazione nel fine settimana. E' un'occasione da non perdere" sottolinea Moratti.

Solo oggi, giornata in cui in diversi hub lombardi è possibile accedere anche senza prenotazione, a ricevere il vaccino sono stati 7.262 bambini lombardi, di questi 1.742 hanno ricevuto la prima dose e 5.520 il richiamo. "La rapida discesa dei contagi nel nostro Paese, particolarmente accentuata in Lombardia grazie all'ampia adesione della popolazione alla campagna vaccinale, sottolinea ulteriormente l'importanza della vaccinazione", commenta Moratti. (ANSA).