Maltempo: allerta arancione a Milano per il forte vento

Sarà una giornata di vento forte quella di domani e quindi il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'allerta arancione per la zona di Milano.

Sulla pianura, in particolare sui settori occidentali, sono previste a partire dalle 6 di domani raffiche di vento, anche a carattere di foehn. "Si invitano pertanto i cittadini alla massima attenzione", si legge in una nota del Comune.

Il Centro operativo comunale (COC) ha attivato i monitoraggi.

