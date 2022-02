Valanga a Livigno, sciatore grave

(ANSA) - LIVIGNO, 05 FEB - Uno sciatore è stato estratto dalla neve in gravi condizioni dopo esser stato travolto dalla valanga che si è staccata nella ski-area del Carosello 3000 a Livigno (Sondrio). Un altro escursionista, amico dell'uomo ferito, è stato estratto illeso. E' questo l'esito delle ricerche del Soccorso alpino intervenuto a 2400 metri di altezza.

L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero.

L'incidente è avvenuto a metà mattinata in una delle zone più frequentate dagli appassionati, ma in un canalone fuori pista lontano da quelle battute. (ANSA).