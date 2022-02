Molestie su 3 minori sull'autobus, arrestato 30enne

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - I carabinieri hanno arrestato un 30enne extracomunitario senza fissa dimora accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di tre ragazze tra i 15 e i 16 anni. A denunciarlo è stata una delle vittime, che si è presentata nella caserma di Sustinente, nel Mantovano, con il padre. La ragazza ha raccontato che uno sconosciuto l'avrebbe mentre molestata mentre si trovava a bordo di un autobus di linea, dando precise indicazioni per ricostruirne l'identità. I militari hanno dato avvio alla procedura del cosiddetto "codice rosso" e in breve tempo hanno individuato altre due vittime, sempre minorenni. Una volta ricostruiti i diversi eventi, a seguito di un prolungato pedinamento, hanno rintracciato e fermato l'extracomunitario per poi trasferirlo in carcere a Mantova. La Procura della Repubblica di Mantova ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere, che è stata emessa dopo l'interrogatorio di garanzia. (ANSA).