Inter: Marotta, rinnovo Brozovic? Lavoriamo per soluzione

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - "Il rinnovo di Brozovic? C'è la volontà di entrambe le parti di proseguire, questa è la notizia ufficiale. Stiamo lavorando per arrivare a una soluzione.

Speriamo si possa chiudere velocemente, è la volontà di tutti".

Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro il Milan. "Sulla sinistra abbiamo colto un'opportunità come Gosens, ringraziamo la proprietà per averci permesso di fare un investimento importante. Ora la rosa è più competitiva, ma già prima era di livello alto - ha proseguito -. Perisic? L'acquisto di Gosens non vuole limitarlo, ma mettere a disposizione di Inzaghi un calciatore in più.

Skriniar futuro capitano? L'amore dei tifosi è un aspetto, ma è un problema che non ci siamo ancora posti". (ANSA).