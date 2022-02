La storia di Patrick Zaki a disegni in una graphic novel

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - La vicenda di Patrick Zaki raccontata attraverso disegni e immagini. E' in libreria dal 3 febbraio la graphic novel dedicata allo studente e attivista egiziano arrestato il 7 febbraio del 2022 e liberato, ma non ancora assolto dalle accuse, l'8 dicembre scorso, dal titolo 'Patrick Zaki. Una storia egiziana'.

Il volume, pubblicato da Feltrinelli Comics, con il patrocinio di Amnesty International Italia, è stato scritto da Laura Cappon, giornalista da anni e attenta cronista delle vicende egiziane, e disegnata dal fumettista e attivista Gianluca Costantini, autore dell'immagine più iconica e diffusa dello studente egiziano. L'opera di graphic journalism ricostruisce la drammatica storia di Zaki iniziata il 7 febbraio 2020 con l'arresto e non ancora conclusa.

"L'arte e la letteratura sono un'ancora di salvezza per molti detenuti politici che altrimenti verrebbero dimenticati - ha commentato Patrick Zaki parlando del volume -. L'arte svolge un ruolo di primo piano nel far avanzare i loro casi ed espandere le loro cerchie di supporto creando consapevolezza sulle loro vicende giudiziarie". (ANSA).