Covid, Pregliasco: 'Pm corretta su interventi posticipati'

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Ho appreso con grande soddisfazione" la notizia della richiesta di archiviazione dell'inchiesta e "ringrazio la dottoressa Tiziana Siciliano" per aver svolto il suo lavoro "con grande correttezza e tempestività". Lo ha detto all'ANSA il direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi Fabrizio Pregliasco, a proposito dell'indagine milanese per interruzione di pubblico servizio a seguito degli esposti di alcuni pazienti. Indagine per cui è stata chiesta l'archiviazione e su cui deciderà il gip.

Una circolare interna dell'ospedale, poi non più rinnovata, prevedeva infatti di posticipare gli interventi non urgenti, come l'alluce valgo, per i pazienti sprovvisti di green pass rafforzato, ovvero i non vaccinati, e per i fragili. "Come direttore sanitario ero e sono ancora concentrato - sottolinea Pregliasco - al fine di garantire la massima sicurezza e operatività dell'ospedale in una situazione di emergenza, che sembra oggi essere in una situazione di miglioramento e che non ci consente di abbassare la guardia".

Pregliasco nei giorni scorsi è stato anche sentito in Procura a Milano e la Regione Lombardia ha avviato un'ispezione nell'ospedale. (ANSA).