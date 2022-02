Arrestati in Brianza sette ladri seriali di automobili

(ANSA) - DESIO, 04 FEB - Sette ladri seriali di auto sono stati arrestati dai carabinieri, nove in totale gli indagati, con l'accusa di aver messo a segno almeno 98 colpi in provincia di Monza e Brianza, tutti tra le 5 e le 7 del mattino, per poi rivendere online, su un noto portale, i pezzi di ricambio. Tre i capannoni sequestrati dai militari di Desio (Monza), con un'abitazione e un campo agricolo dove le auto venivano smontate, lontane da occhi indiscreti, il tutto per un valore di circa 600 mila euro.

A gestire il giro illecito era un 68 enne. Per neutralizzare l'antifurto satellitare delle vetture, la banda utilizzava un disturbatore di frequenza simile a quelli in uso ai corpi militari. (ANSA).