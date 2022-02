Sea: Cub Trasporti, oggi sciopero tutti dipendenti Ict

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Tutti i 60 lavoratori dei sistemi informatici (Ict) della Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, hanno preso parte allo sciopero contro la loro esternalizzazione proclamati per oggi dai sindacati di base. Lo rende noto la Cub Trasporti che con Flai Ts, Adk e Usb Lavoro Privato ha indetto l'astensione dal lavoro.

Lo sciopero è relativo ai turni di tutto il giorno. Dal primo febbraio i 60 dipendenti sono confluiti in una nuova società che "si presume verrà ceduta entro i prossimi mesi".

L'adesione allo sciopero è stata "del 100% oltre a un 30% tra i quaranta lavoratori non esternalizzati, perlopiù quadri".

"Dopo una breve "sceneggiata" da parte del Consiglio comunale di Milano, tutto è tornato alla normalità, e - denuncia la Cub Trasporti - tutti ora parlano di consentire l'operazione dei vertici Sea, ma con 'garanzie', si fa per dire, sul futuro dei lavoratori. Nessuno mette in discussione l'operazione in atto da parte del gruppo dirigente di Sea. Come se le scelte di un'azienda pubblica, siano solo di competenza del management, senza verificare eventuali conflitti di interesse. Basterebbe leggere le clausole di riservatezza che i lavoratori debbono firmare per le attività che svolgono, per capire l'importanza delle attività privatizzate e la gravità di cederle a una società esterna privata".

"La Sea - concludono - riceve dallo Stato la concessione il monopolio l'attività strategica della gestione degli aeroporti milanesi, per poi poco alla volta privatizzarla col beneplacito degli amministratori locali". (ANSA).