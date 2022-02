Sala, a Lamorgese chiederò la conferma dell'arrivo di più uomini

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Lunedì il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sarà in prefettura a Milano per partecipare alla riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.

Al ministro "chiederò la conferma di più personale - ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione di un nuovo spazio della Lilt in città -. Il tema non è il numero assoluto perché, come sapete, le forze dell'ordine vanno distinte a seconda di quello che fanno, se stanno in ufficio o per strada.

E se è in strada, lo è anche la sera o la notte?".

"Non sto certamente ributtando la questione sul governo e sul ministro, che stimo moltissimo, tanto è vero che anche noi assumiamo nuovi vigili. Ma la prima cosa che chiederemo sarà il fatto di vedere analoghe assunzioni dal ministero - ha aggiunto -. Poi credo che l'incontro di lunedì sarà anche un'occasione anche per fare un'analisi concreta di quella che è la situazione sicurezza".

Sarà un'occasione "anche per vedere i numeri, perché i numeri dicono altro. Se vogliamo continuare a ignorare i dati possiamo anche farlo, però ci abbandoniamo all'emotività e all'impatto dei social".

"Per esempio, se si va a vedere il numero di omicidi in questa fase storica, nel mio mandato rispetto agli anni precedenti si vede che stiamo parlando di cifre molto inferiori, questo fatto per esempio sembra ignorato - ha concluso -. Detto ciò, non voglio certamente non sforzarmi di comprendere le lamentele dei cittadini, per cui si tratta di capire come fare.

E credo sia molto importante anche dare più comunicazioni ai cittadini rispetto a chi devono rivolgersi, a volte c'è un rimbalzo tra polizia e vigili". (ANSA).