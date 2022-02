Ragazza di butta sui binari della metro a Milano, illesa

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Una ragazza si è buttata sui binari della metropolitana questa mattina alle 8:45 alla fermata della metropolitana di Conciliazione sulla linea 1. La giovane, come hanno spiegato da Atm, si trovava a metà banchina e per questo il macchinista del treno è riuscito a vederla in tempo per frenare.

Rimasta illesa, è stata aiutata a risalire in banchina da uno dei passeggeri presenti ed è stata poi trasportata in codice verde al Policlinico. L'interruzione della circolazione è durata pochi minuti per poi riprendere. (ANSA).