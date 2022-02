Lamorgese lunedì a Milano a comitato per l'ordine e la sicurezza

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Era stato richiesto a più voci l'arrivo del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Milano dopo le aggressioni avvenute a Capodanno in piazza Duomo, la sparatoria in una sorta di faida fra rapper nel quartiere San Siro in cui è rimasto ferito gravemente un 26enne, e quanto avvenuto in via Coni Zugna dove un agente della polizia locale ha sparato un colpo in aria ed un secondo mentre un gruppo di ragazzi cercava di disarmarlo.

E lunedì Lamorgese sarà in prefettura per partecipare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dopo il quale è stata annunciata una sua conferenza stampa. (ANSA).