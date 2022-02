Giallo Gigi Bici: trovata pistola in giardino arrestata

(ANSA) - PAVIA, 03 FEB - Arriva un'altra possibile svolta nelle indagini per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici per aver gestito a lungo un negozio per la vendita e la manutenzione di biciclette.

Durante il nuovo sopralluogo effettuato martedì a Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), nel giardino della villa di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne finita in carcere con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta, la polizia ha trovata una pistola sepolta in giardino.

L'arma è stata scoperta dagli agenti della squadra mobile grazie all'utilizzo di un robot georadar. La pistola verrà ora analizzata dalla scientifica: in particolare si dovrà anche stabilire se l'arma è compatibile con il frammento di proiettile ritrovato nell'area dell'abitazione il 20 gennaio, il giorno dell'arresto di Barbara Pasetti. (ANSA).