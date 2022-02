A porte chiuse l'udienza a Davigo e Storari a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 03 FEB - l gup di Brescia Federica Brugnara ha respinto la richiesta di celebrare l'udienza preliminare a porte aperte avanzata dall'ex consigliere del csm Piercamillo Davigo accusato con il pm Paolo Storari di rivelazione del segreto d'ufficio per in caso dei verbali di Piero Amara su una presunta loggia Ungheria.

"Questa vicenda è di interesse pubblico e siccome io non ho nulla da nascondere pretendo l'udienza a porte aperte" aveva detto poco prima Davigo ai giornalisti.

Il gup ha invece accolto la richiesta di essere parte civile presentata dal consigliere del Csm Sebastiano Ardita.

