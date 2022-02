A Milano in corso i rilievi sul tetto della Galleria

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Sono in corso i rilievi sul tetto della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano in vista dell'intervento di restauro, un vero e proprio check-up della copertura del Salotto della città. Dalle 22 all'alba i tecnici di una società specializzata in analisi strutturali e un pool di ingegneri saranno all'opera fino al 23 febbraio per verificare le condizioni e il comportamento degli elementi in ferro e vetro che compongono le volte dei bracci e la cupola dell'Ottagono. È il passaggio necessario per l'avvio del restauro vero e proprio, come spiega una nota di Palazzo Marino.

Lo studio diagnostico della Galleria, che è stato aggiudicato per 242 mila euro, ha preso il via sul braccio minore verso via Silvio Pellico, sta proseguendo su quello principale verso piazza della Scala, e nelle prime tre notti della prossima settimana passerà all'Ottagono, con rilievi che proseguiranno anche il 15 e il 16 febbraio. Toccherà poi al braccio minore verso via Foscolo e infine a quello maggiore verso piazza Duomo. Sono previsti rilievi dall'interno, attraverso elevatori per arrivare in quota, e dall'esterno, con tecnici che raggiungeranno le strutture vetrate dai tetti della Galleria. L'indagine ha il compito di esaminare, ad esempio, i fenomeni corrosivi sulle strutture metalliche e il conseguente degrado strutturale degli arconi e delle centine, o di testare la resistenza ai carichi statici. Il risultato delle analisi è atteso dall'amministrazione entro marzo: sulla base degli esiti e con l'approvazione della soprintendenza verrà redatto il progetto per gli interventi di consolidamento e restauro.

