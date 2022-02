Vende biglietti Atm usati in Centrale, denunciato

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Gli agenti del Nucleo Tutela trasporto pubblico della Polizia locale di Milano hanno fermato un uomo che vendeva abusivamente biglietti Atm agli utenti della metropolitana alla fermata Stazione Centrale.

Il venditore abusivo, una straniero, dopo i controlli con i rilievi fotodattiloscopici eseguiti dagli agenti della Polizia locale, è risultato avere numerosi precedenti penali ed essere destinatario di un provvedimento di Daspo Urbano emesso dal Questore che ne vieta la presenza in Stazione Centrale e nei dintorni. Gli sono state contestate le violazioni alla legge regionale sul commercio e i vigili l'hanno denunciato.

All'uomo sono stati sequestrati alcuni titoli di viaggio nuovi che venivano usati per trarre in inganno i compratori ai quali è probabile che fossero invece consegnati altri biglietti, già utilizzati, ma con la timbratura scolorita. Il prezzo del biglietto, come dichiarato dal venditore abusivo, era di un euro e mezzo invece di due. (ANSA).