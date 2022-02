Vaccini, in Lombardia superate 6,5 mln adesioni a terza dose

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La Lombardia, con più di 6,5 milioni di adesioni alla terza dose, tra già vaccinati e prenotati, taglia un altro significativo traguardo nella lotta al Covid, grazie a una campagna vaccinale che ha raggiunto l'80% dei cittadini con la dose booster tra quelli che hanno ultimato il ciclo primario, prima e seconda dose, da almeno 120 giorni.

"Regione Lombardia si conferma ai vertici in Italia e in Europa - sottolinea la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti - per la straordinaria campagna vaccinale. Le adesioni complessive si avvicinano al 92% della platea Istat di cittadini vaccinabili over 5 anni, con punte del 97% per gli over 60, del 96% se si considerano gli over 50 e del 94% se si parte dagli over 12".

Cresce, in particolare, l'adesione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, giunta al 39% dei 646.260 interessati totali. Da sottolineare anche il grande senso civico dei ventenni: la fascia 20/29 anni, che conta quasi 1 milione di giovani, ha infatti superato il 98% delle adesioni alla campagna vaccinale e di essi ben il 64% ha già ricevuto la terza dose.

"Una campagna vaccinale - conclude la vicepresidente Moratti - destinata ad entrare a pieno titolo nella storia della sanità lombarda, nazionale ed internazionale, la cui validità è testimoniata dai dati. A gennaio in Lombardia il rischio di morte per Covid di un non vaccinato rispetto ad un vaccinato con booster è risultato di 7 volte superiore. Per i casi positivi al Covid dal 1 dicembre a oggi, il rischio di essere ricoverato in Terapia Intensiva di un non vaccinato rispetto ad un vaccinato con booster è di 13 volte superiore". (ANSA).