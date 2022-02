Sindacalista assolto per molestie hostess,Procura fa appello

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La procura di Busto Arsizio (Varese) ha deciso di ricorrere in appello contro l'assoluzione, il 26 gennaio scorso, dell'ex sindacalista Raffaele Meola, accusato di molestie sessuali sulla hostess Barbara D'Astolto.

Lo si legge sulla Prealpina, secondo la quale scadono il 10 febbraio i termini per depositare l'atto e a quanto pare anche l'avvocato di parte civile Teresa Manenti farà altrettanto.

La sentenza di assoluzione aveva fatto discutere in particolare per un passaggio in cui veniva evidenziato che "toccamenti e baci, iniziati da un mero massaggio sulle spalle, sono poi stati protratti per circa trenta secondi in cui la persona offesa ha continuato a sfogliare e a leggere i documenti senza manifestare dissenso". "Una donna non ha diritto di rimanere impietrita e paralizzata davanti a una molestia?" ha commentato la hostess 45enne. Per il tribunale però Meola si trovava in piedi alle spalle della hostess e quel tempo di reazione lo avrebbe indotto a un'errata percezione della volontà della collega. All'ammonimento, il sindacalista per il tribunale ritrasse subito le mani. Da qui l'assoluzione per l'insussistenza del fatto, anche se - scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza riportate da 'La Prealpina - non c'è "Nessun dubbio sulla valenza sessuale degli atti compiuti da Meola". La questione ora verrà trattata dai giudici della corte d'appello di Milano. (ANSA).