Propaganda nazista per "creare il caos", pm chiede fino a 3 anni

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La Procura di Milano ha chiesto la condanna a 2 e a 3 anni di carcere per due giovani milanesi, tra i 20 e 21 anni, a processo in abbreviato davanti alla gup Sofia Fioretta, perché accusati di avere messo in piedi un'organizzazione neonazista chiamata 'Avanguardia Rivoluzionaria', ispirata alle tesi suprematiste e xenofobe.

Il difensore di uno degli imputati, l'avvocato Davide Steccanella, ha chiesto l'assoluzione del suo assistito "perché il fatto non sussiste". Gli altri due giovani della presunta organizzazione, anche loro ventenni, hanno invece chiesto alla giudice di patteggiare (in accordo con la Procura) una condanna a 1 anno e mezzo di carcere. La sentenza è prevista per il 9 maggio.

Stando all'indagine della Digos coordinate dal pm Enrico Pavone e dal capo del pool dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili, i quattro, tutti studenti universitari, si erano dati dei nomi di 'battaglia' come Breivik, il terrorista norvegese autore nel luglio 2011 della strage di Utoya, Maggiore Volpi, Milite Zucht e 'Comandante G'. Erano stati bloccati in via Moscova e nel loro zaino erano stati ritrovati manganello, coltello, passamontagna e immagini di Hitler e Mussolini.

Inoltre, secondo l'indagine, stavano organizzando un violento pestaggio ai danni di un uomo di origine straniera e religione musulmana e altre azioni violente per creare il "caos assoluto" e favorire l'arrivo di un "dittatore". E avrebbero anche preso contatti anche con l'organizzazione svizzera 'Junge Tat'.

