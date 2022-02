Precipita in palestra di arrampicata a Milano, è grave

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Un uomo di 40 anni è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essere precipitato da un'altezza di circa otto metri mentre si allenava su una parete da arrampicata in un impianto a Milano.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 nella palestra Rockspot in via Gaudenzio Fantoli 15. Secondo quanto emerso finora dagli accertamenti dell'Ats, sembra che lo sportivo si stesse allenando senza imbracatura ma non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente.

L'uomo è stato soccorso subito dopo la caduta ma a causa dell'altezza, nonostante i pavimenti ammortizzati, ha riportato un grave trauma cranico. Al momento è ricoverato al San Raffaele. (ANSA).