Lavoro: Verti, da presidio annunciato a sciopero domani

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Dal presidio annunciato i sindacati hanno proclamato uno sciopero per tutto il giorno, domani, alla compagnia assicurativa Verti del gruppo spagnolo Manfre contro i 325 esuberi strutturali, su un totale di circa 600 dipendenti, annunciati, lo scorso novembre, dalla società. Sono lavoratori in gran parte donne e giovani.

La protesta è stata decisa dalle Rsa, le Rappresentanze sindacali aziendali, e da Fisac-Cgil, First Cisl, Fna e Uilca.

E' previsto un presidio e un'assemblea nel piazzale interno sotto la sede dell'azienda a Cologno Monzese, in via Alessandro Volta 16, al confine con Milano. I sindacati denunciano che "nessuna intesa è stata ancora raggiunta nei vari incontri che hanno visto l'azienda confrontarsi con segreterie Nazionali, territoriali, e Rsa" e che "il piano esuberi, che nelle dichiarazioni iniziali prevedeva la riduzione di più del 50% della forza lavoro su tutti i reparti e la completa esternalizzazione delle attività del Contact Center, sarebbe, nelle intenzioni dell'azienda, sostanzialmente confermato.

La dirigenza di Verti/Mapfre ha finora proposto al tavolo "soluzioni" giudicate "assolutamente insufficienti inadeguate e in contrasto con la logica di mettere un argine all'emorragia di attività verso gestori esterni a più basso costo".

"Quali garanzie occupazionali e a quali condizioni sarebbero offerte ai lavoratori che non sono oggetto del piano esuberi - concludono i sindacati - non è dato sapere; ad oggi, obiettivo dell'azienda è ridurre drasticamente la propria forza lavoro, facendo ricorso inoltre a supposte 'ricollocazioni' il cui unico fine sarebbe quello di tentare un trasferimento volontario di 104 lavoratori presso gestori esterni, (Covisian e Imaging) per svolgere le medesime attività ma a condizioni economiche e normative peggiori". (ANSA).