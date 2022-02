Il cast di Casanova, a giorni Red Canzian verrà dimesso

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - È ancora ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è stato operato per un'infezione cardiaca qualche settimana fa, ma le dimissioni di Red Canzian sono previste a giorni. Lo ha comunicato il cast del suo musical 'Casanova opera pop', che ha debuttato con un triplo sold out al Teatro Malibran di Venezia il 21, 22 e 23 gennaio 2022 e sarà in scena agli Arcimboldi di Milano dal 9 al 20 febbraio.

"Red sta migliorando - ha detto Gian Marco Schiaretti, che interpreta Casanova - ora va incontro al classico periodo di riabilitazione e a un momento di accortezze, vista la situazione dovuta al Covid è meglio tenerlo al sicuro". (ANSA).