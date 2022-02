Covid: sospeso agente Polizia locale no vax nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 02 FEB - L'unico agente di Polizia Locale in forza al Comune di Palazzo Pignano, in provincia di Cremona, è No Vax ed è stato sospeso dal servizio in quanto non ha il Green pass. La vicenda è stata confermata ieri dal sindaco Giuseppe Dossena, che non ha nascosto come la sospensione stia creando serie difficoltà all'amministrazione. "Senza il nostro unico vigile - ha spiegato il primo cittadino - possiamo contare solo su dieci ore la settimana dell'agente a scavalco con Monte Cremasco: da tempo ci stiamo muovendo per cercare una figura che possa sopperire a questa assenza, frutto di una scelta personale. Continueremo nella nostra ricerca di personale per avere un agente di polizia locale".

Intanto, il resto del personale del Comune si occupa anche delle incombenze di carattere amministrativo che competono abitualmente alla Polizia Locale. Ma vengono meno i servizi di pattuglia dedicati alla sicurezza stradale, se non per le dieci ore settimanali coperte dall'agente 'in prestito' da Monte Cremasco. (ANSA).