COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Con 157.969 è di 16.098 il numero di nuovi contagiati al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita al 10,1%. Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-6, 229) e nei reparti (-74, 2.970). Sono 50 i decessi.

Contagi e quarantene calano anche nella scuole lombarde. Dopo l'impennata record delle ultime settimane, dopo il rientro dalla vacanze natalizie, al 30 gennaio il numero degli alunni in quarantena in quanto contatti di caso Covid si riduce a 96.685 (rispetto ai 115 mila del 23 gennaio). Le misure restrittive interessano 7.568 classi e 5.605 operatori scolastici. Lo riporta il report di monitoraggio della Regione sulla diffusione di Sars-Cov-2 relativo alla settimana 23-30 gennaio.

Intanto prosegue a grande ritmo la campagna vaccinale, "ormai in dirittura finale, perché la situazione più difficile ce la siamo lasciata alle spalle" ha detto il coordinatore per la campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

E in effetti la Lombardia, con più di 6,5 milioni di adesioni alla terza dose, tra già vaccinati e prenotati, ha raggiunto l'80% dei cittadini con la dose booster tra quelli che hanno ultimato il ciclo primario, prima e seconda dose, da almeno 120 giorni. "Regione Lombardia si conferma ai vertici in Italia e in Europa - ha sottolineato la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti - per la straordinaria campagna vaccinale. Le adesioni complessive si avvicinano al 92% della platea Istat di cittadini vaccinabili over 5 anni, con punte del 97% per gli over 60, del 96% se si considerano gli over 50 e del 94% se si parte dagli over 12". "Una campagna vaccinale - ha aggiunto Moratti - destinata ad entrare a pieno titolo nella storia della sanità lombarda, nazionale ed internazionale".

